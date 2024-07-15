В Самаре обсудили ход летней оздоровительной кампании

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В гордминистрации прошло еженедельное совещание , в ходе которого обсудили, как организованы мероприятия по отдыху, оздоровлению и занятости детей в период летних каникул.

Наиболее востребованной формой отдыха остаются лагеря с дневным пребыванием. Так, в них отдохнули более 15 тысяч детей. В детских оздоровительно-образовательных лагерях с круглосуточным пребыванием детей проведено 19 профильных смен, в них приняли участие почти 3700 ребят.

В «Волжском Артеке» и «Волжанке» уже завершены две смены, в период которых отдохнуло 1054 человека.



На базе МАУ «Олимп» уже прошли учебно-тренировочные сборы для 610 воспитанника из 13 муниципальных спортивных школ.



В период летней оздоровительной кампании запланировано проведение 13 общегородских физкультурных мероприятий. 22 июня стартовала физкультурно-спортивная акция «Самара в движении». С 29 июня в парке Гагарина проходит физкультурно-спортивная акция «Выходные с ГТО».

В учреждениях сферы культуры и дополнительного образования для детей и подростков также организованы культурно-досуговые мероприятия.

Фото: freepik.com