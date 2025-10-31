80

30 октября в Самаре прошел смотр парадных расчетов образовательных учреждений региона. На площади Куйбышева в составе 48 парадных расчетов он объединил более 2,5 тысяч человек – школьников, студентов, воспитанников военно-патриотических объединений Самарской области.

По итогам смотра парадные расчеты из Самары заняли 1 места во всех номинациях, и все представители областной столицы были отобраны для участия в Параде Памяти, который в 15-й раз состоится 7 ноября в память об участниках военного парада 1941 года и будет посвящен теме «Герои спорта на войне».

«Накануне смотра был на репетиции в одной из школ Самары, видел, насколько серьезно и кадеты, и педагоги относятся к подготовке – не только оттачивают строевой шаг, четкость и синхронность движений, но и изучают историю Парада Памяти. Все для того, чтобы 7 ноября вместе с представителями силовых структур, военных учебных центров, военно-патриотических и исторических клубов пройти по площади Куйбышева и представить не только свое учреждение, но и свой город – Самару. От души благодарю за высокий уровень подготовки и желаю так же достойно выступить в ноябре», – сказал глава города Самара Иван Носков.

Отметим, что в этот же день Самара присоединилась к Всероссийской акции «Марш Знамени Победы». На площади Куйбышева состоялась торжественная церемония посвящения в ряды Юнармии.

Фото: пресс-служба администрации Самары