«Внимание - дети! Зимние каникулы!»: полицейские СО провели профилактические мероприятия с детьми

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В рамках профилактического мероприятия «Внимание – дети! Зимние каникулы!» сотрудники МО МВД России «Похвистневский» вместе с председателем общественного совета при территориальном ОВД Татьяной Вобликовой встретились с воспитанниками детского сада. Полицейские и общественница рассказали детям о безопасности на дорогах в зимнее время года, предупредили об опасности катания на санках, ледянках и «ватрушках» с несанкционированных горок, расположенных рядом с проезжей частью, в том числе во дворах. После чего ребята с помощью взрослых смастерили елочные игрушки с различными дорожными знаками. Детские поделки получились красочными и яркими и украсили собой новогоднюю елочку.



А сотрудники ОМВД Жигулевска, встретившись со школьниками, акцентировали внимание на обязательном ношении световозвращающих элементов. Инспекторы обратили внимание на то, что в зимний период, когда темнеет рано, необходимо обязательно носить на одежде световозвращатели, которые повышают видимость пешеходов на неосвещенной дороге и значительно снижают риск возникновения дорожно-транспортных происшествий.



Сотрудники МО МВД Клявлино вместе с ЮИДовцами провели акцию «Пусть дорога будет безопасной». Полицейские и их юные помощники напомнили прохожим, что проезжая часть является источником повышенной опасности и любое нарушение ПДД может обернуться трагедией. Сотрудники полиции рассказали, как пешеходам необходимо передвигаться в случае отсутствия тротуара, а также напомнили об опасности выхода из-за стоящего транспортного средства. Всем участникам акций вручили информационные памятки по ПДД.



Сотрудники ОМВД Приволжского района вместе с учащимися школ напомнили водителям о соблюдении правил дорожного движения, обратились к автолюбителям с просьбой быть предельно внимательными во время управления транспортом, особенно вблизи школ, детских садов и игровых площадок во дворах.



Организаторы мероприятий уверены, что только совместными усилиями детей и взрослых, сознательным отношением к соблюдению Правил дорожного движения можно сделать каникулы безопасными для ребят.

Фото: ГУ МВД СО