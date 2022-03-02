Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению ускоренного развития в стране IT-сектора.

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Президент России Владимир Путин 2 марта подписал указ о мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно документу, ежегодно из федерального бюджета будут выделяться средства на грантовую поддержку перспективных разработок. А IT-компании смогут получить льготные кредиты. Их ставка не превысит 3%.

Владимир Путин поручил кабинету министров принять меры и освободить аккредитованные организации от уплаты налога на прибыль до 31 декабря 2024 года. А также избавить от налогового и валютного контроля.

Премьер-министр России Михаил Мишустин пояснил, что сотрудники IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку и получить отсрочку от службы в вооруженных силах.

Самарская область – регион-лидер в сфере IT. Напомним, что в губернии работает программа, в рамках которой молодые IT-специалисты могут рассчитывать на компенсацию расходов в размере 50% от уплаченных по ипотечному кредитованию. Такое решение принял Губернатор Дмитрий Азаров после встречи с представителями сообщества. По словам экспертов, такая программа будет способствовать удержанию кадров в 63-м регионе.

Стоит отметить, что в Самарской области развивается необходимая инфраструктура для комфортной жизни айтишников: идет строительство IT-парка в Самаре в районе Московского шоссе, запланировано возведение межвузовского кампуса около стадиона "Солидарность Самара Арена". Кроме того, регион выступает инициатором отраслевых форумов и фестивалей. Один из них - 404fest.

Еще одной точкой роста IT-сферы губернии должен стать центр развития талантов и трансформации управления при губернаторе "Таволга".

Фото: ТАСС