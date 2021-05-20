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Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» о присвоении звания «Город трудовой доблести» 11 городам

20 мая 2021 20:51
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Андрей Турчак обратился к Главе государства с инициативой о присвоении еще 11 российским городам звания «Город трудовой доблести».

Сегодня, 20 мая, под председательством Президента России Владимира Путина в режиме видеоконференции состоялось 43-е заседание Российского организационного комитета «Победа».

На совещании Секретарь Генерального совета «Единой России», первый заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Андрей Турчак обратился к Главе государства с инициативой о присвоении еще 11 российским городам звания «Город трудовой доблести». По его словам, эти города достойны звания не только из-за колоссальной поддержки людей – вклад жителей этих городов подтверждается экспертным заключением Российской академии наук.

Он также подчеркнул, что год назад Глава государства поддержал предложение партии о присвоении 20 городам почетного звания «Город трудовой доблести» – в большинстве из них партия вместе с жителями и при участии Российского военно-исторического общества определила места расположения памятных стел. «В настоящий момент в городах идет процесс их установки», – отметил он и подчеркнул, что кампания по присвоению звания «Город трудовой доблести» побудила людей больше интересоваться историей своих родных городов, в целом историей военного времени, подвигами тех, кто трудился в те годы в тылу.

Напомним, 2 июля 2020 года Указом Президента Российской Федерации звание «Город трудовой доблести» было присвоено Самаре (Куйбышеву) за значительный вклад в Победу Советского Союза в Великой Отечественной войне. В поддержку инициативы о присвоении столице региона почетного статуса высказались более 700 тысяч человек. Первые подписи за это важное решение поставили Глава региона Дмитрий Азаров, герой Советского Союза Владимир Чудайкин, а также Герой Социалистического Труда, Почетный гражданин Самарской области и Самары Максим Оводенко, Герой Социалистического Труда Федор Жмакин. 

«Более 36 тысяч боевых самолетов, до трети снарядов и пятой части авиабомб – всё это достижения нашей самарской земли, великих самарских тружеников и тех людей, которые вслед за эвакуированными предприятиями приехали сюда с оккупированных территорий и внесли вклад в славу нашей самарской земли, – отмечал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, подчеркивая неоценимый вклад нашей области в Великую Победу.  – Это был наш долг. Долг перед поколением победителей, великих тружеников. Мы с первого дня знали, что наш город достоин этого высокого звания, но, чтобы это произошло, нам нужно было проявить решимость, настрой, объединиться и заявить о своей памяти, об уважении к подвигам наших отцов, дедов и прадедов».

1 Мая, в Праздник Весны и Труда, в Самаре на месте будущей стелы «Город трудовой доблести» установили памятный камень. По поручению Главы региона уже ко Дню города здесь будет установлена сама стела высотой 26,5 метров.  Проект стелы и смысловое наполнение малых архитектурных форм вокруг неё сейчас обсуждается с историками, ветеранами, трудовыми коллективами опорных самарских предприятий и городским сообществом. «Историю забывать нельзя. Это кажется, что прошло много лет. Но мы видим попытки её переписать. Поэтому наша ветеранская организация принимала самое активное участие в сборе подписей по присвоению звания областному центру «Город трудовой доблести». Это важное и великое дело, которое нельзя забывать», – отметил руководитель Самарской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Николай Хохлунов.  «За усилия, труд, пот и слёзы наш город заслуженно получил звание «Город трудовой доблести». Силы, приложенные жителями города во время Великой Отечественной войны, заслуживают самого-самого высокого звания и уважения», – считает председатель Самарской региональной общественной организации «Труженики тыла и ветераны труда» Петр Горшков. «Стела будет символом трудовых заслуг целого поколения самарцев, их подвига. Я горжусь, что Президент присвоил такое высокое звание городу», – поделился Герой России Игорь Станкевич, передает пресс-служба реготделения партии "ЕР".

 

Фото:   пресс-служба реготделения партии "ЕР"

Теги: 11 городов «Единая Россия» предложение

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