Владельцев электросамокатов обяжут устанавливать госномер и радиомаяк для отслеживания местоположения

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Владельцам электросамокатов придется установить регистрационные номера и радиомаячки, чтобы их можно было отслеживать в режиме реального времени. Об этом сообщил член Комитета Совета Федерации по государственному строительству и конституционному законодательству Артем Шейкин, передает iphones.ru со ссылкой на Парламентскую газету.

Такие поправки готовятся ко второму чтению законопроекта о дополнительной ответственности для пользователей СИМ. На прошлой неделе он прошел первое чтение в Госдуме.

В рамках нового закона Минтранс создаст реестр СИМ, в котором каждому самокату будет присвоен уникальный номер и метка. Таким образом, будет решен вопрос автоматической фиксации правонарушений и поиска владельцев СИМ.

Эти меры будут распространятся на все электросамокаты, в том числе и на частные. После покупки владелец электросамоката должен будет поставить его на учет, получить номер и радиочастотный маячок.

Как именно будет работать система, сколько будет стоить поставить самокат на учет (если за это придется платить) и какой штраф грозит нарушителям, пока что неизвестно.

Помимо нового способа регистрации, законопроект вводит штрафы для владельцев СИМ, в том числе за езду вдвоем на электросамокате и оставление места ДТП.

Фото: freepik.com