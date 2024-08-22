В Жигулевске для детей в детсаду провели мастер-класс «Мой флаг - моя безопасность»

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Сотрудники Госавтоинспекции города Жигулевска Самарской области и Центра по профилактике ДДТТ СП ДО «ДДЮТ «Успех» для воспитанников СП ДС «Аленушка» провели мастер-класс по изготовлению световозвращающих элементов.



В рамках региональной акции по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма "Внимание - дети! Дорога в школу!" и в честь Дня государственного флага Российской Федерации, который отмечается 22 августа, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Ольга Щукина и руководитель окружного Центра по профилактике ДДТТ Ирина Белобородова совместно с педагогами и воспитанниками провели праздничный мастер-класс «Мой флаг - моя безопасность».

В начале мероприятия Ольга Михайловна и Ирина Сергеевна напомнили о назначении световозвращателей, их видах, правилах ношения и важности использования в темное время суток. Затем малыши с помощью гостей и воспитателя из световозвращающего материала изготовили яркий триколор.

Флаг – один из важных символов государства, который связывает и объединяет всех граждан. Надеемся, что ребята всегда будут вежливы и внимательны к другим участникам дорожного движения.

Фото: ГАИ СО