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В Тольятти за попытку дачу взятки полицейскому задержан местный житель

7 февраля 2022 14:05
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В Тольятти за попытку дачу взятки полицейскому задержан местный житель

Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Самара задержали подозреваемого в покушении на дачу взятки полицейскому.
Как следует из материалов уголовного дела, индивидуальный предприниматель 1988 года рождения, попытался передать оперуполномоченному подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции незаконное денежное вознаграждение в размере 15 тысяч рублей за не составление протокола по ст. 10.8 КоАП РФ (нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства).

Сотрудник полиции отказался от незаконного вознаграждения и доложил руководителю о противоправном предложении мужчины.
По материалам, собранным сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г. Самаре, СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий (бездействие)). В настоящее время осуществляются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

 

Теги: Уголовное дело

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