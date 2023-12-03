В Тольятти  в торжественной обстановке вручили паспорта ребятам, достигшим 14-летнего возраста

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В Тольятти сотрудники отдела по вопросам миграции, представители Общественного совета и волонтерское движение «Движение первых» в торжественной обстановке вручили паспорта ребятам, достигшим 14-летнего возраста.

Ребят пригласили в Администрацию Автозаводского района города Тольятти, где и произошло торжественное вручение государственного документа. Сотрудники полиции подробно рассказали о правах и обязанностях, полученных вместе с паспортом и призвали ребят с уважением относиться к закону и бережно хранить основной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации. Сотрудница полиции отметила: «Паспорт – это свидетельство гражданской зрелости каждого юноши и девушки России, знаменующее наступление качественно нового, ответственного этапа жизненного пути». Представители Общественного совета при территориальном органе внутренних дел также подчеркнули, что получение паспорта – это важное и волнующее событие для молодых людей.



В Ставропольском районе вручили первые паспорта молодому поколению и призвали ребят с достоинством входить в самостоятельную жизнь. На мероприятии присутствовали начальник отделения по вопросам миграции майор полиции Елена Князькина и председатель Общественного совета Артем Медведев. «Ребята становятся полноправными гражданами России! Этот документ дает широкие права, но и устанавливает определенные обязанности, которые необходимо выполнять. Желаем вам стать достойными гражданами нашей страны!», – обратилась ко всем собравшимся ребятам сотрудница полиции, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО