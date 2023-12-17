В Тольятти сотрудники облМЧС обучили кадетов приемам сердечно-легочной реанимации

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Сотрудники МЧС России с высоты своего профессионального и жизненного опыта утверждают, что лишних знаний не бывает. Особенно если речь идет о знаниях, способных в критическую минуту спасти человеческую жизнь.

Именно такие знания на регулярной основе дают огнеборцы из г. Тольятти своим подопечным – учащимся пожарно-спасательного класса 8 «К» Школы № 69.

Традиционное занятие, прошедшее 14 декабря, было почти полностью посвящено отработке алгоритма действий при проведении сердечно-лёгочной реанимации, усвоенного кадетами на предыдущем занятии. В начале урока ребята написали тесты для проверки полученных теоретических знаний, а затем приступили к отработке практических упражнений под руководством действующих сотрудников МЧС России.

С помощью специального тренажера, имитирующего реального пострадавшего, кадеты почти сразу же поняли, что проводить искусственную вентиляцию лёгких и непрямой массаж сердца очень непростая задача. Для того чтобы тренажер «ожил» ребятам потребовалось приложить немалые усилия: научиться соотносить технику оказания помощи с собственной физической силой, и при этом постараться не навредить «пострадавшему».

В технике проведения СЛР существует множество нюансов, о которых люди, никогда не сталкивавшиеся с ней, и знающие об «откачке человека» только из художественных кинофильмов, даже не подозревают! Сначала следует сделать 2 вдоха воздуха при помощи дыхательного мешка Амбу, следя за тем, чтобы у пострадавшего не запал язык, а затем приступать к непрямому массажу сердца. Для этого необходимо сначала выбрать правильное положение рук, а затем ритмично надавливать, не ускоряя и не замедляя темп. При этом руки спасателя должны давать грудной клетке восстановиться в объеме после каждого нажатия, а также постоянно находиться под прямым углом к туловищу спасаемого. Таким образом спасатель должен произвести 30 нажатий за один подход, не останавливаясь. После каждого такого подхода спасатель обязан проверять наличие дыхания и сердцебиения у пострадавшего, и, при их появлении, контролировать его состояние до передачи спасенного человека на руки медицинским работникам. Не последнее место при работе с пострадавшим занимает грамотное и аккуратное обращение с ним.

По окончании занятия действия кадет были оценены на «хорошо» и «отлично», однако, самое главное – это то, что ребята снова получили ценные навыки и опыт работы по оказанию доврачебной помощи, а это очень важно, и может пригодиться не только в будущей службе, но и в любую минуту в жизни.

Именно такие занятия, с демонстрацией и применением специальных средств, приборов и симуляторов, способны разжечь интерес к профессии у подрастающего поколения спасателей и выработать реальные навыки в сфере их будущей профессиональной деятельности!