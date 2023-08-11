В Тольятти полицейские проводят рейды по предупреждению лесных пожаров

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Сотрудники полиции напоминают гражданам о правилах пожарной безопасности и разъясняют ответственность за их нарушение.

В Самарской области ведется целенаправленная профилактическая работа с населением по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности. Так, сотрудники Управления МВД России по г. Тольятти совместно с представителями лесничества на постоянной основе проводят профилактические беседы с жителями и гостями города, в ходе которых рассказывают о сложившейся пожароопасной ситуации, о мерах, предпринимаемых с целью недопущения лесных пожаров, напоминают о недопустимости незаконной вырубки лесных насаждений, объясняют правила санитарной и пожарной безопасности в лесах.

Внимание жителей полицейские обращают на то, что зачастую лесные пожары происходят из-за необдуманных и неосторожных действий. Напомнили, что Постановлением Правительства Самарской области на территории региона установлен особый противопожарный режим, которым запрещается использование открытого огня и выжигание сухой травянистой растительности на соответствующей территории.

Нарушители правил в сфере охраны окружающей среды и природопользования, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут административную или уголовную ответственность.

Проводимые совместные мероприятия с представителями лесничества способствуют недопущению чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами.