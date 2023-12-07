В Тольятти медик перевела мошенникам около миллиона рублей

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Сотрудники полиции призывают граждан проявлять бдительность и не доверять сомнительным предложениям о заработке от незнакомцев.

Жительнице Тольятти 1955 года рождения, работающей в медицинской организации, в одном из мессенджеров написал неизвестный и предложил дополнительный заработок на биржевой платформе.

Женщину заинтересовало предложение, и незнакомец выслал ей подробную инструкцию, как делать взносы и получать с них еще больший заработок.

Тольяттинка последовала инструкции и за несколько месяцев положила на счет около миллиона рублей, а когда захотела вывести прибыль, денег на счете не оказалось.

Женщина обратилась в полицию, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.