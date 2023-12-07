В Тольятти медик перевела мошенникам около миллиона рублей

Сотрудники полиции призывают граждан проявлять бдительность и не доверять сомнительным предложениям о заработке от незнакомцев.
Жительнице Тольятти 1955 года рождения, работающей в медицинской организации, в одном из мессенджеров написал неизвестный и предложил дополнительный заработок на биржевой платформе.
Женщину заинтересовало предложение, и незнакомец выслал ей подробную инструкцию, как делать взносы и получать с них еще больший заработок.
Тольяттинка последовала инструкции и за несколько месяцев положила на счет около миллиона рублей, а когда захотела вывести прибыль, денег на счете не оказалось.
Женщина обратилась в полицию, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.