В Сызрани  стартует Всероссийский детский фестиваль патриотической песни «Солнечный круг»

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25 - 26 февраля 2025 года в Сызрани состоится Всероссийский открытый детский фестиваль патриотической песни «Солнечный круг» имени Аркадия Островского. Фестиваль проводится на родине знаменитого земляка, выдающегося композитора–песенника, заслуженного деятеля искусств РФ Аркадия Ильича Островского в Сызрани с 2006 года. За время проведения участниками творческих мероприятий стали более 12000 учащихся учреждений дополнительного образования, в том числе сферы культуры и искусства.

Фестиваль «Солнечный круг» направлен на сохранение и популяризацию творческого наследия Аркадия Островского, выдающихся отечественных композиторов–песенников, на воспитание духовности и гражданственности юного поколения, формирование научно–методической базы реализации образовательных программ в области искусств и повышение профессионального уровня преподавателей.

«Знаковый творческий проект Самарской губернии, расширяя географию, вовлекает в свою орбиту юных музыкантов из разных регионов нашей страны. Очень важно, что Фестиваль этого года посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Во все времена подвиги народа находили отражение в песенном творчестве. Благодаря патриотической песне исторические события и имена героев остаются в веках и становятся ярче. Убеждена в том, что организаторы фестиваля патриотической песни делают важное дело, сохраняя память творческого наследия замечательного композитора Аркадия Островского, воспитывая у подрастающего поколения чувство любви и гордости за свою Родину»,- отметила министр культуры Самарской области Ирина Калягина.

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Фото: минкульт СО