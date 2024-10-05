В СОУНБ профессора самарского университета представят читателям совместную монографию «Мещанское сословие русских городов»

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8 октября в 14:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает всех, кто интересуется историей, на презентацию монографий Петра Кабытова и Зои Кобозева.

Доктора исторических наук, профессора кафедры российской истории Самарского университета Петр Серафимович Кабытов и Зоя Михайловна Кобозева представят читателям совместную монографию «Мещанское сословие русских городов». В книге на основе широкого круга архивных материалов авторы предпринимают попытку реабилитации понятий «мещанство» и «обыватель», вернув им их первоначальное значение.

Мещане – основные герои городской социальной жизни, её «маленькие люди». Но они же и важные участники истории страны. В книге показано гражданское творчество мещан через участие в городском самоуправлении, прослежена картина мира мещан, то есть система представлений о месте человека в государстве и его активной созидательной роли в историческом процессе.

Издание предназначено для профессиональных историков, преподавателей гуманитарных дисциплин, студентов, аспирантов и широкого круга читателей, интересующихся повседневной историей дореволюционного русского города.

Фото: пресс-служба СОУНБ