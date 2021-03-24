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В СО волонтёры акции #МыВместе за этот год доставили пожилым людям около 500 000 кг продуктов 

24 марта 2021 17:01
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Накануне волонтёрам и партнёрам акции вручили благодарности Губернатора Самарской области.

Региональный штаб Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе отметил год работы вручением благодарностей волонтёрам, пришедшим на помощь пожилым людям во время пандемии. За год добровольными помощниками в Самарской области стали 10 тысяч человек. Более 126 тысяч раз добровольцы пришли на помощь пожилым одиноким людям, находящимся на самоизоляции. Накануне волонтёрам и партнёрам акции вручили благодарности Губернатора Самарской области.

По поручению Губернатора Дмитрия Азарова в марте 2020 года был сформирован региональный штаб акции #МыВместе. Во всех 37 муниципальных образованиях области организованы муниципальные штабы. 

«Я очень рад тому, что наше волонтерское движение приросло в этот очень сложный для страны, для каждого гражданина период. Все больше и больше людей, зачастую не оформляя себя как добровольца и даже себя не называя, становятся таковыми по сути», - подчеркнул Глава региона.

За этот год волонтёрами #МыВместе стали волонтёры-медики и студенты медицинских образовательных учреждений, студенты и учащиеся учреждений профобразования, неравнодушные граждане. Люди «серебряного» возраста получили помощь в покупке еды, лекарств, ответы на актуальные вопросы и просто полезную информацию.

Студенты-медики пришли на помощь старшим коллегам. Они работали в больницах, обзванивали людей, находящихся на карантине, заполняли документы и вносили информацию в базы данных.

Активно в работу включились и автоволонтёры, которые на своем транспорте доставляли врачей до пациентов, а также перевозили боксы с тестами на коронавирус из больниц до лабораторий, тем самым значительно сокращая время на проведение исследований, а также освобождая медицинских работников от этой работы.

 «Многим обратившимся на телефоны «горячих» линий требовалась острая помощь в доставке жизненно необходимых лекарств, продуктов, а кому-то психологическая поддержка. Наш регион - регион добрых дел. Вместе с партнерами акции справлялись с самыми сложными ситуациями», - рассказал заместитель министра образования и науки Самарской области, руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев.

 Всего за этот год волонтёры акции #МыВместе пожилым людям:

- доставили около 500 000 кг продуктов,

- помогали около 730 000 часов,

- были на связи 116 800 часов (работа регионального колл-центра).

«Просто мне нравится помогать людям. Когда есть свободное время, всегда стараюсь провести его с пользой, и очень хочу приносить радость реальными делами. Люди очень благодарны, это по их глазам видно», - делится волонтер акции Дмитрий Хрипунов.

Во время пандемии Иван Никулин не смог остаться безучастным. «Сейчас я на пенсии, и во время второй волны стал все больше задумываться о том, как в таких условиях живут пожилые люди. Они  нуждаются в помощи. И прекрасно, что есть такие люди, в чьи ряды и я вступил, которые готовы тратить свое время и оказывать помощь безвозмездно. Многие до сих пор удивляются, что кто-то готов помогать просто так», - рассказал Иван Александрович.

Оксана Аксёнова стала добровольцем весной прошлого года - не смогла сидеть сложа руки и присоединилась к акции #МыВместе. Она помогала не только как автоволонтёр доставлять необходимое, но и стала идейным вдохновителем проекта бесплатных онлайн-репетиторов, для детей из многодетных и приемных семей.  «Бывает очень сложно самостоятельно выйти из какой-то жизненной трудной ситуации. Я считаю, что должны быть рядом люди, готовые прийти на помощь, просто помочь пройти этот путь. И я понимаю, что я такой человек», - призналась Оксана Владимировна.

 

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Комментарии

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Накануне волонтёрам и партнёрам акции вручили благодарности Губернатора Самарской области.
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