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 В Самарской области ушел из жизни Владимир Иванович Доронин

14 января 2025 22:49
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Бывший руководитель департамента промышленности и торговли администрации Самарской области, член Общественного совета при Уполномоченном по правам человека.

На 83 году жизни скончался Владимир Иванович Доронин, бывший руководитель департамента промышленности и торговли администрации Самарской области, член Общественного совета при Уполномоченном по правам человека, сообщила Уполномоченный по правам человека в Самарской области, Елена Лапушкина.   

Владимир Доронин родом из Куйбышева. Окончил Куйбышевский политехнический институт. Начал трудовую деятельность на заводе "Металлист" инженером-технологом, вырос до заместителя начальника цеха. С 1971 года был на комсомольской и партийной работе. 
С 1982 года он работал заместителем главного инженера, а с 1989 года стал генеральным директором производственного объединения «Старт» (КЗАО). 

С 1997 возглавил департамент промышленности и торговли администрации Самарской области, а позднее работал заместителем руководителя Ассоциации «Большая Волга».

За время трудовой деятельности Владимир Иванович всегда выделялся своей активной позицией, вдумчивый, последовательный в своих поступках, был наставником для молодых специалистов, пользовался заслуженным уважением коллег. 

Прощание состоится 16 января 2025 года в 11.00 в Храме Кирилла и Мефодия по адресу: Ново-Садовая, 260. 
Похороны состоятся на кладбище Рубежное.

 

Фото: Telegram-канал @ombudsman63

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