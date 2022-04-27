В Самарской области судебные приставы передали детей из сложной семьи под опеку государства

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Судебные приставы Хворостянского района Самарской области исполнили решение суда о передаче троих несовершеннолетних детей, росших в неблагополучных условиях, в социально-реабилитационный центр.

Трое детей, самому старшему из них 11 лет, проживали с матерью, которая не проявляла заботы о родных детях и не прикладывала усилий для их воспитания. К тому же, старший сын инвалид с детства, и потому в заботе нуждается как никто другой. Кроме того, женщина злоупотребляла спиртосодержащими напитками, в связи с чем суд вынес решение передать детей органам опеки и попечительства, а многодетную мать ограничить в родительских правах.

Судебным приставом-исполнителем одновременно с возбуждением исполнительного производства с целью незамедлительного исполнения решения суда, осуществлен выход совместно с представителями органа опеки и попечительства по месту жительства должницы. Объяснив цель визита и предъявив исполнительный лист, судебные приставы разъяснили женщине, что детей лучше передать без скандалов, не травмируя их психику. Женщина согласилась и спокойно передала их органам опеки. Сейчас дети находятся в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.