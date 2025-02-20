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В Самарской области стартовал Всероссийский фестиваль-конкурс «Хрустальные звездочки», в рамках которого дети сотрудников правоохранительных и иных государственных органов продемонстрируют свои творческие способности. Заявки на участие принимаются до 03 марта 2025 года.

Данный конкурс направлен на выявление одаренных детей, создание условий для реализации их творческого потенциала. К участию в Конкурсе приглашаются дети государственных служащих и работников Федеральной службы судебных приставов, сотрудников правоохранительных органов и иных государственных структур региона, а также воспитанники детских домов и школ-интернатов Самарской области.

Фестиваль-конкурс проводится по трем номинациям: исполнительное мастерство, хореография и вокал. Документы и видеоматериалы участников должны быть направлены в срок до 3 марта 2025 года в Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области (в отдел организации профессиональной подготовки и воспитательной работы ) по адресу: г. Самара, ул. Урицкого, д.17, каб. 13. По всем вопросам, касающимся проведения Конкурса, можно обратиться по телефону: 8 (846) 266-38-47.

Победители примут участие во втором этапе Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звёздочки».