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В Самарской области создали оперштаб для борьбы с бездомными животными

12 декабря 2021 11:45
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В Самарской области создали оперштаб для борьбы с бездомными животными

Власти 63-го региона решили вывести борьбу со стаями бродячих собак на новый уровень. Для этого в Самарской области создали межведомственный оперштаб с замысловатым названием «по организации и координации мероприятий при осуществлении деятельности в области обращения с животными без владельцев».

Возглавила его зампредседателя областного правительства Наталья Катина, руководитель регионального департамента ветеринарии Вячеслав Ильичев стал заместителем руководителя штаба. Помимо них в штаб вошли еще 44 чиновника из различных городов и районов области. Все они принимают участие в работе этого органа на общественных началах. Заседания должны проводиться каждую неделю, сообщает 63.ру.

— Штаб сформирован для принятия оперативных решений в штатных и нештатных ситуациях в рамках мероприятий в области обращения с бездомными животными. По каждой нештатной ситуации штаб обязан принять решение. Среди прочих, в числе полномочий штаба — осуществление контроля эффективности освоения средств областного бюджета и контроль за выполнением мероприятий в области обращения с животными без владельцев, — следует из положения об оперштабе по безнадзорным животным.

Ситуация с безнадзорными животными в Самаре напряженная. Летом стая бездомных собак растерзала жительницу Южного города.

Жалобы на агрессивных одичавших псов — одна из самых частых тем обращений горожан к чиновникам в соцсетях. Недавно глава Самары Елена Лапушкина ответила на претензии жителей в своем инстаграм-аккаунте.

— Деятельность органов местного самоуправления в этой сфере очень четко регламентируется федеральным законом: после получения заявки бродячие собаки отлавливаются и доставляются в приют; животных осматривает ветеринарный врач; собаки остаются на карантин в приюте на 10 дней; если во время карантина не выявлено опасных заболеваний, то животных стерилизуют и вакцинируют от бешенства; после того как проведены все манипуляции, собака получает маркировку и возвращается на прежнее место обитания в соответствии с федеральным законом № 498, — пояснила Елена Лапушкина.

Мэр также пояснила, что повторного отлова стерилизованных и вакцинированных собак не производится. Узнать таких бобиков можно по цветным клипсам на ушах.

Недавно городские власти объявили очередной конкурс среди подрядчиков на отлов бездомных животных в Самаре. Работы оценили в 27 миллионов 352 тысяч 40 рублей 76 копеек.

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