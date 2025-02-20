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В Самарской области растет число семей, получивших региональный семейный капитал по упрощенным правилам

20 февраля 2025 13:11
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В Самарской области растет число семей, получивших региональный семейный капитал по упрощенным правилам

 

Уже более 3,5 тысяч жителей области смогли в упрощенном порядке оформить региональный семейный капитал при рождении третьего или последующих детей. Это одна из мер поддержки, предоставляемых в рамках национального проекта «Демография», с 2025 года - нового нацпроекта «Семья». По решению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева данная единоразовая выплата теперь предоставляется не как компенсация, а сразу, без предъявления платежных документов. Полученные средства родители могут потратить по своему усмотрению без предоставления чеков и отчетов.

Региональный семейный капитал в размере 100 тысяч рублей назначается при условии, если заявитель и ребенок, на которого назначается выплата, имеют гражданство РФ и постоянно проживают на территории Самарской области.

Среди получателей регионального семейного капитала - жительница Куйбышевского района Самары Оксана Берняева. Три месяца назад она родила младшую дочь Василису.

«Я обратилась в управление соцзащиты и мне сообщили, что я могу претендовать на выплату как многодетная мама. Там же сказали, что чеки предъявлять не нужно. Это очень большой плюс. Несколько лет назад соседка оформляла такую же выплату, и я помню, как она собирала эти чеки. А теперь все очень быстро и удобно»,- рассказала Берняева. Выплату она оформляла через Госуслуги.

«Я за две минуты заполнила заявление. 9 декабря подала его вместе с необходимыми документами. 17 декабря мне его одобрили, а 18 января деньги пришли на карту»,- говорит многодетная мама.

Поступившие средства семья намерена потратить на дочерей. 

Как рассказала старший инспектор УСЗН по Куйбышевскому району Ирина Захарова, выплату можно получить только один раз при рождении третьего или последующих детей. «Выплата предоставляется с 2011 года, потом она действовала в рамках нацпроекта «Демография». С декабря 2024 года по поручению губернатора механизм ее назначения изменился и число получателей серьезно увеличилось,- говорит Захарова.- Если раньше это была компенсация за строго определенные расходы – такие как уход за ребенком первого года жизни, приобретение жилья, покупка автомобиля и т.д., то теперь  заявители просто предоставляют пакет необходимых документов и получают деньги на карту».

С 2025 года по решению главы государства Владимира Путина в нашей стране начинается реализация национального проекта «Семья». Нацпроект заботится о всестороннем развитии семей - расширяются меры поддержки семей с детьми, создаются условия для активного долголетия старшего поколения, а будущим родителям обеспечивают качественную и доступную медицинскую помощь.

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