В Самарской области протестируют систему QR-пропусков

129

В Самарской области хотят протестировать систему QR-пропусков. Об этом стало известно во время последнего заседания регионального оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Во время оперштаба участники заседания обсудили опыт других субъектов РФ, где подобные меры уже действуют. То есть для посещения кафе, ресторанов, кино, концертов, спортивных мероприятий нужно показать специальный код. В свою очередь сертификат с QR-кодом подтверждает наличие у человека прививки от COVID-19 или антител, если человек перенес заболевание за последние 6 месяцев.



Генерируются QR-коды на портале Госуслуг и с помощью приложения "Госуслуги СТОП Коронавирус". На федеральном уровне сейчас настраивают интеграцию всех необходимых систем.



В Правительстве Самарской области отметили:

- Учитывая мнения представителей гостиничного, ресторанного бизнеса, учреждений культуры и спорта, на оперштабе принято решение протестировать модельную ситуацию. Так, для учреждений вводятся паспорта коллективного иммунитета. Их получают те работодатели, у которых более 60% сотрудников привиты от коронавируса, перенесли его менее 6 месяцев тому назад или имеют медицинские противопоказания к вакцинации.

При этом ограничительные меры – в случае их ввода — на деятельность организаций, получивших такой паспорт, распространяться не будут. Где апробировать этот метод, решат в ближайшее время, а выводы обсудят на следующем заседании оперштаба, сообщает СОВА.