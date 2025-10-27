В Самарской области пройдет Всероссийский научно-технологический диктант «Технологии Победы»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Банки в Самаре ужесточают условия снятия наличных денег
Банки в Самаре ужесточают условия снятия наличных денег
Самарская область вошла в ТОП-10 по количеству заявок на Премию «Россия – страна возможностей»
Самарская область вошла в ТОП-10 по количеству заявок на Премию «Россия – страна возможностей»
Самарский борец Оганес Асланян о проекте «Выбор сильных», патриотизме и пути к званию КМС
Самарский борец Оганес Асланян о проекте «Выбор сильных», патриотизме и пути к званию КМС
Госдума одобрила новый порядок штрафа за несообщение в военкомат о переезде
Госдума одобрила новый порядок штрафа за несообщение в военкомат о переезде
Россиян предупредили об опасностях для здоровья, подстерегающих в осенний период
Россиян предупредили об опасностях для здоровья, подстерегающих в осенний период
В Крыму выступили против названия «новые» регионы
В Крыму выступили против названия «новые» регионы
Самарцам осталось 5 дней для оплаты долгов за воду без пеней
Самарцам осталось 5 дней для оплаты долгов за воду без пеней
Билайн запустил распродажу 11.11: скидки до 90% на смартфоны, гаджеты и другие устройства
Билайн запустил распродажу 11.11: скидки до 90% на смартфоны, гаджеты и другие устройства
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.97
-0.3
EUR 94.08
-0.31
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцам расскажут об истории Самарского (Куйбышевского) завода аэродромного оборудования
В Самарской государственной филармонии состоится праздничный концерт «Нам-85!»
В областном центре пройдет лекция Армена Арутюнова о самарской мозаике
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области пройдет Всероссийский научно-технологический диктант «Технологии Победы»

27 октября 2025 12:13
112
В Самарской области пройдет Всероссийский научно-технологический диктант «Технологии Победы»
30 октября Самарская область впервые станет одной из площадок масштабной федеральной акции — Всероссийского научно-технологического диктанта. Мероприятие организовано в рамках партийного проекта «Единой России» «Выбирай своё» и призвано популяризировать науку и технологии среди молодежи.
 

Диктант направлен на привлечение внимания к вопросам научно-технологического развития страны и выявление талантливых молодых людей. В этом году его основная тема — «Технологии Победы». Участникам предстоит ответить на вопросы о технологиях и инновациях, которые внесли решающий вклад в победу в Великой Отечественной войне — от прорывов в медицине и связи до достижений в разведке и информатике.

«Проведение Научно-технологического диктанта на территории Самарской области — значимое событие для всего региона. Это не просто проверка знаний, а важный шаг в профориентации нашей молодёжи, возможность показать подрастающему поколению, что именно наука и технологии определяют будущее. Особенно символично, что диктант посвящён «Технологиям Победы», что позволяет нам еще раз вспомнить о великом вкладе нашего народа и научной мысли в разгром нацизма», — подчеркнули в региональном отделении партии «Единая Россия».

Акция получила широкую поддержку на региональном уровне. К ее организации подключились Министерство образования и науки, Министерство промышленности и торговли Самарской области, а также федеральный партийный проект «Выбирай своё» в регионе.

На сегодняшний день в области зарегистрировано 34 площадки для очного написания диктанта. Из них 32 организованы на базе школ, одна — в вузе и одна — в учреждении дополнительного образования. Центральной открытой площадкой станет Приволжский государственный университет путей сообщения. Всего в очном формате планируют принять участие более 1000 человек, еще около 1000 участников смогут проверить свои знания онлайн на официальном сайте форумтехнопром.рф.

Диктант пройдет в формате тестирования: участникам предстоит за 50 минут ответить на 25 вопросов. Первая сотня участников, показавших лучшие результаты, получит специальные сертификаты, а победителей ждут призы.

К участию в диктанте приглашаются граждане, достигшие 12-летнего возраста. Для того, чтобы присоединиться к акции, необходимо пройти регистрацию на официальном сайте https://форумтехнопром.рф/.

В разделе «Диктант-2025» нужно заполнить регистрационную форму и выбрать удобный формат участия — онлайн. После успешной регистрации в личном кабинете участника появится специальная вкладка с подробной инструкцией по прохождению диктанта.

Самарское региональное отделение «Единой России» приглашает всех желающих, особенно студентов и школьников, присоединиться к акции и проверить свои знания о роли науки в истории великих свершений.

Теги: Единая Россия

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарский борец Оганес Асланян о проекте «Выбор сильных», патриотизме и пути к званию КМС
27 октября 2025, 13:07
Самарский борец Оганес Асланян о проекте «Выбор сильных», патриотизме и пути к званию КМС
В Самарской области партпроект «Единой России» «Выбор сильных» продолжает менять жизни молодых спортсменов, объединяя массовый спорт,... Общество
52
«Единая Россия» провела заседание федерального совета первичных отделений партии
24 октября 2025, 12:51
«Единая Россия» провела заседание федерального совета первичных отделений партии
У партии самая большая сеть первичек — их более 87 тысяч по всей стране. Политика
474
Совет отцов — молодежи: Константин Доладов провел для студентов урок семейных ценностей
20 октября 2025, 19:41
Совет отцов — молодежи: Константин Доладов провел для студентов урок семейных ценностей
Популяризация ответственного отцовства — это шаг к формированию гармоничного, здорового и устойчивого общества. Общество
509
В центре внимания
Заведующая Центральной городской библиотекой имени Крупской из Самары вышла в финал Всероссийского конкурса «Библиотекарь года – 2025»
27 октября 2025  10:35
Заведующая Центральной городской библиотекой имени Крупской из Самары вышла в финал Всероссийского конкурса «Библиотекарь года – 2025»
292
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области с профессиональным праздником
26 октября 2025  10:40
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области с профессиональным праздником
632
«Крылья Советов» в Москве уступили ЦСКА
25 октября 2025  22:28
«Крылья Советов» в Москве уступили ЦСКА
564
Ночью и утром 26 октября местами в Самарской области ожидается сильный туман
25 октября 2025  16:44
Ночью и утром 26 октября местами в Самарской области ожидается сильный туман
485
Глава Самары Иван Носков избран заместителем председателя Ассоциации городов Поволжья
25 октября 2025  10:54
Глава Самары Иван Носков избран заместителем председателя Ассоциации городов Поволжья
588
Весь список