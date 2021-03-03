В Самарской области проходит форум «серебряных» волонтеров

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Сегодня в Самаре стартовал областной Форум для координаторов отрядов «серебряных» волонтеров. Главная цель форума - обучение, выявление и поощрение лучших волонтерских (добровольческих) движений и практик. Его участниками стали 50 волонтеров «серебряного» возраста – представители всех городских округов и муниципальных районов Самарской области.

«В последние годы в нашей стране активно развивается добровольчество среди людей старшего возраста. На сегодняшний день на территории Самарской губернии действует 62 отряда волонтеров возраста 55+. Наш регион уже несколько лет входит в топ 5 лучших региональных центров "серебряного" добровольчества России. В рамках форума участники разработают траекторию дальнейшего развития своих отрядов и "серебряного" добровольчества региона», – рассказал Сергей Андриянов, руководитель Регионального центра «серебряного» волонтерства Самарской области.

Организаторы подготовили для участников насыщенную программу: обучающие мастер-классы, акции, брейн-ринги, ярмарка добровольческих проектов, встречи с почетными гостями и молодыми коллегами. А также поделятся опытом реализации лучших проектов, разберут особенности деятельности поисковых отрядов и проведения экологических мероприятий с привязкой к муниципальным образованиям.

Центральным событием форума станет подведение итогов работы отрядов «серебряного» добровольчества Самарской области и награждение лучших региональных отрядов за 2020 год.

Необходимо отметить, что форум для координаторов отрядов «серебряного» волонтерства проводится в рамках проекта «Серебряные нити: Дружба народов». Все организовано в строгом соответствии с действующими санитарными требованиями в целях нераспространения новой коронавирусной инфекцией.

Работа форума продлится до 5 марта.