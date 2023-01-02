В Самарской области ожидается сильный мокрый снег, метель

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От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. Ночью и днем 02.01.2023 местами по Самарской области ожидается сильный снег, мокрый снег, метель, налипание мокрого снега, гололед. Усиление юго-западного ветра, порывы 16-21 м/с. На дорогах снежный накат, гололедица».



Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения, быть аккуратнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.



Избегайте внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений.



В условиях снежных заносов ограничьте использование автотранспорта, по возможности воздержитесь от поездок.



Будьте внимательны и осторожны!



При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить



по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01»



(все операторы сотовой связи)