В Самарской области,ограничено движение транспорта на автодорогах «обход г.Сызрань» и Р228

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24 ноября 2023 года федеральным управлением автомобильных дорог «Большая Волга» Федерального дорожного агентства и Министерством транспорта Самарской области, в связи с неблагоприятными погодными условиями принято решение об ограничении движении транспорта на автодороге «обход г.Сызрань», а также на автомобильной дороге Р228 «Сызрань- Саратов- Волгоград» в период с 8:30 часов.

На территории обслуживания продолжают идти обильные снегопады, на дорогах заторовые ситуации. Личный состав Госавтоинспекции в связи со сложными погодными условиями переведён на службу в усиленном режиме. Сейчас на дороги выведено максимальное количество патрульных экипажей все они задействованы в оказании помощи на дорогах.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует автовладельцам воздержаться от дальних поездок без острой необходимости либо использовать альтернативные маршруты движения. Водителей, находящихся в пути, просим выбрать место для остановки и ночлега.

Комментарий по ситуации в Сызранском районе начальника ОГИБДД МУ МВД России "Сызранское" подполковника полиции Максима Ализаренко (видео), сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.