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В Самарской области начал работу Совет отцов

3 ноября 2022 15:00
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Совет отцов призван объединить активных мужчин губернии.

При Уполномоченном по правам ребенка в Самарской области создан Совет отцов, который призван объединить активных мужчин губернии. Задачи Совета отцов созидательные и актуальные: защита прав и законных интересов детей, формирование и реализация государственной семейной политики на территории Самарской области, усиление роли отца в воспитании детей, пропаганды ответственного отцовства, возрождения и сохранения семейных традиций, духовных и нравственных ценностей, формирования позитивного имиджа института семьи.

Институт семьи – один из базовых устоев, на которых из века в век строилась человеческая цивилизация. В Самарской области всегда с должным уважением относились к роли отца как опоры семьи. Так, в регионе уже пятнадцать лет проводится мероприятие «Отец. Отчество. Отечество», а День отца начал отмечаться в качестве регионального праздника с 2017 года. «Убежден, что именно крепкая семья – залог сбережения нашего многонационального народа, успешного развития и процветания Самарской области и всей России», – отмечал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Решение важных социально значимых вопросов по защите семейных ценностей, усилению роли отца в семье и обществе, укреплению института семьи через конкретные проекты, связанные с наставничеством и воспитанием подрастающего поколения – теперь сфера компетенций Совета отцов Самарской области при взаимодействии с аппаратом Уполномоченного по правам ребенка в Самарской области.

Чуть больше недели прошло с момента опубликования официального приказа о создании Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Самарской области, а члены Совета уже активно включились в работу по реализации поставленных перед ними задач. Так, председатель Совета Отцов Константин Доладов принял участие в работе Всероссийского Конгресса отцов «Отцы и дети в современном мире», на котором обсуждались вопросы авторитета отца в современной российской семье, роль отца в сохранении семейных традиций и в формировании ребёнка как гармоничной личности. 1 ноября председатель Совета Отцов принял участие в собрании Союза Женщин Самарской области, на котором был определен путь совместной деятельности и запланировано подписание соглашения о сотрудничестве организаций.

Совет отцов запускает несколько социально-значимых проектов: «Гордость сердца России», «Отцы России», «Отцовская мастерская», «Одобрено «Совет отцов», «Разговор с отцом», «Отцы на страже», «Отцы космоса», «Отцовский маршрут», информация о ходе их реализации совсем скоро появится в социальных сетях Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Самарской области.
9 ноября в здании Правительства Самарской области (ул.Молодогвардейская, д.210) состоится первое очное собрание Президиума Совета отцов.

Совет отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Самарской области – коллегиальный совещательно-консультативным орган, который возглавляет и организует Уполномоченный по правам ребёнка в Самарской области. Вступить в него можно заполнив заявку по ссылке. Письма и предложения можно отправить на электронную почту: sovetotcov63@yandex.ru или sovetotcovso@gmail.com.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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