В Самарской филармонии состоялась торжественная церемония, посвященная Дню машиностроителя

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В четверг, 23 сентября, в Самарской государственной филармонии состоялась торжественная церемония, посвященная Дню машиностроителя. Инженеров, конструкторов, руководителей предприятий и рядовых сотрудников отрасли с профессиональным праздником поздравил Дмитрий Азаров.



Машиностроение играет ключевую роль в структуре промышленного комплекса Самарской области: отрасль составляет 35% регионального промпроизводства, в ней занято более 120 тысяч человек, а это 13% трудоспособного населения губернии.



Этот год для машиностроения, как и для всей экономики, выдался непростым: пандемия внесла коррективы в планы работы, заставила мобилизоваться и перестроить производственный процесс. Обращаясь к машиностроителям, Дмитрий Азаров отметил, что они с достоинством перенесли все испытания, и поблагодарил их за самоотверженный труд в непростых условиях.



«Машиностроение является ведущей отраслью промышленности нашего региона, вносит огромный вклад в социально-экономическое развитие Самарской области, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Нам с вами удалось преодолеть последствия экономического кризиса, связанного с пандемией. Мы уже вышли на допандемийный уровень. По итогам первого полугодия индекс промышленного производства составил 107,1% и превышает показатели 2019 года. Все это стало возможным во многом благодаря славным трудовым коллективам наших машиностроительных предприятий, мудрому руководству, эффективным управленческим подходам и талантливым, работоспособным, ответственным людям».



Машиностроительный комплекс региона объединяет порядка 148 крупных и средних компаний и организаций, что составляет 31% от общего числа предприятий обрабатывающих производств Самарской области. За 7 месяцев 2021 году предприятия отрасли отгрузили продукции на 393,7 млрд рублей. Темп роста по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 141,2%.



Этого, во многом, удалось добиться благодаря труженикам – людям, которые любят свое дело. «Этот праздник традиционно объединяет миллионы тружеников машиностроительного комплекса разные специальностей, которые создают уникальные машины и оборудование, внедряют инновационные технологии, реализуют важные инвестиционные проекты, осваивают выпуск самой современной и востребованной продукции. Убежден, что накопленный опыт, глубокие знания, высочайший профессионализм и преданность любимому делу позволяет вам реализовать все намеченные планы, добиться новых производственных успехов и побед на благо процветания России», – сказал в своем приветственном адресе председатель общественной организации «Союз машиностроителей России», генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов.



Успехи действительно заметны. Так, у ПАО «ОДК-Кузнецов» темп роста отгруженных товаров за 7 месяцев составил 262% к аналогичному периоду прошлого года. Одна из главных задач, стоящих сегодня перед заводом, – продолжить ритмичный выпуск двигателей НК-32 второй серии для стратегического бомбардировщика Ту-160М2. В ближайшие годы двигатель станет основным в номенклатуре новых изделий предприятия, что обеспечит полную загрузку производства, реализацию конструкторского потенциала.



«Планы у нас глобальные. Производство перестраивается, одновременно реализуются 20 инвестиционных проектов. Рассчитываем, что в этом году введем как минимум три новых объекта, а в следующем восемь-девять, что позволит существенно увеличить наши производственные возможности», – поделился планами директор самарского двигателестроительного предприятия ПАО «Кузнецов» Алексей Соболев.



Особое место в отрасли занимает АО «АВТОВАЗ», производящее легковые автомобили и компоненты к ним. Объем отгруженной продукции предприятия по итогам 7 месяцев 2021 года увеличился на 49% по отношению к аналогичному периоду 2020 года и составил 170,8 млрд рублей. Аналогичные показатели демонстрируют предприятия отрасли автомобильных компонентов, которые традиционно зависит от ситуации на АВТОВАЗе и автомобильном рынке.



Заслуги машиностроителей региона отмечают на федеральном уровне. В прошлом году – Самара, а в этом – Сызрань решением Президента страны Владимира Путина стала Городом трудовой доблести. Сызрани это звание было присвоено во многом благодаря заслугам трудовых коллективов города, в их числе – работники машиностроительного предприятия АО «Тяжмаш».



Развитию промышленных предприятий Самарской области способствует реализация мер государственной поддержки, предусмотренных как на региональном, так и на федеральном уровне. Напомним, в 2020 году машиностроители региона получили субсидии на общую сумму 2,1 млрд рублей из средств федерального бюджета. По решению Правительства РФ в период возникновения сложной финансово-экономической ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции, системообразующим организациям предоставлялись льготные кредиты на пополнение оборотных средств. Ряд предприятий Самарского региона, включенные в перечень системообразующих, получили льготные займы на общую сумму более 4,5 млрд рублей. На региональном уровне в 2020 году по программе «Развитие промышленности Самарской области и повышение ее конкурентоспособности до 2024 года» предприятия получили субсидии на сумму 27,1 млн рублей.



«Мы очень плотно сотрудничаем с губернатором и правительством Самарской области по различным аспектам деятельности. В пандемию коронавируса нам разрешили работать, помогали с точки зрения организации процесса доставки сотрудников на работу и организации режима работы предприятия», – отметил Алексей Соболев.



Развитию машиностроения Самарской области также способствует активное участие предприятий региона в реализации национального проекта «Производительность труда». В настоящее время 113 предприятий региона, в том числе 50 машиностроительных организаций, вошли в число участников нацпроекта. На 42 предприятиях отрасли машиностроения реализованы пилотные проекты по внедрению инструментов бережливого производства.



Машиностроительная отрасль ежегодно пополняется новыми специалистами, которые получают знания в вузах региона. Очень важно, что высшее образование сегодня работает в тесной связке с промышленностью.



Сегодня на площадках филармонии в рамках выставки «Наука, технологии, производство» студенты, аспиранты и ученые университетов Самарской области свои уникальные разработки и современные технологии, которые применяются на ведущих предприятиях машиностроительной отрасли.



«Университетская наука сегодня в большей степени носит не фундаментальный, а прикладной характер. Исследования ведутся в интересах индустриальных партнеров. Выстраиваются тесные коллаборации между промышленными предприятиями и университетами в самых разных сферах научной деятельности. Экспозиция, организованная Всероссийским фестивалем “NAUKA 0+”, призвана представить прорывные проекты ведущих университетов региона – Самарского университета им. С.П. Королева, СамГТУ, СамГМУ и ТГУ, презентовать их возможности, наладить новые партнерства», – отметил ректор Самарского университета Владимир Богатырев.



По традиции ко Дню машиностроителя лучшие работники отрасли получили награды. Так, почетным знаком трудовой славы был награжден старший электрик «Арконик СМЗ» Андрей Заварцев. Про таких людей говорят – прошел школу жизни и школу производства. За 38 лет трудового стажа он преодолел непростой путь от электромонтера до старшего электрика.



«Спасибо за столь высокую оценку моего скромного труда на Самарском металлургическом заводе. От своего имени и имени всех коллег хочу поздравить всех с праздником», – сказал лауреат.

Фото: пресс-служба правительства СО