В Самаре пройдет фестиваль-выставка животных из приютов «Друг Человека»

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29 и 30 октября в «Экспо-Волге» пройдет фестиваль-выставка животных из приютов «Друг Человека».

Забрать понравившееся животное можно совершенно бесплатно прямо с мероприятия. При передаче кошек и собак новым хозяевам, сотрудники приютов проконсультируют по всем возникающим вопросам.

«Друг Человека» - это крупнейшая выставка животных из приютов в Самаре. Главная цель - найти новые дома для временно бездомных животных. В поисках семьи на выставку приедут более 150 кошек и 80 собак из самых крупных приютов Самары и области.

Выставка «Друг Человека» – это не только возможность подарить собаке или кошке новый дом, но еще и много интересной и полезной информации. На площадке фестиваля все желающие смогут послушать лекции опытных кинологов, зоопсихологов и других специалистов, гостей ждут музыкальные номера, конкурсы и подарки.

Фото: ru.freepik.com