В Самаре презентовали универсальную карту-путеводитель по Госуслугам МВД

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В Самарском Доме журналиста состоялась пресс-конференция, на которой сотрудники ГУ МВД России по Самарской области презентовали универсальную карту-путеводитель по Госуслугам МВД, разработанную при поддержке Общественного совета областного главка.

Пресс-конференция началась с выступления руководителей подразделений областного главка, которые оказывают государственные услуги в электронном виде. Спикеры довели до присутствующих информацию по предоставлению каждой госуслуги, обратив внимание на то, что через портал Госуслуг действует 30% скидка на оплату госпошлины. Главное преимущество портала в том, что можно получить госуслуги «не выходя из дома» - просто и быстро.

Затем начальник пресс-службы областного главка полковник внутренней службы Сергей Гольдштейн представил презентацию карты путеводителя, созданной для удобства граждан. На красочно сделанной карте перечислен весь перечень предоставляемых МВД услуг, а также изображен qr-код. Пройдя по ссылке гражданин попадает на специально созданную страницу, где специалист подробно разъясняет алгоритм получения той или иной государственной услуги. Для удобства пользователя на странице размещена ссылка, которая ведет в соответствующий раздел на портале госуслуг. Страница будет поддерживаться в актуальном состоянии.

В настоящее время карточки активно распространяются сотрудниками полиции и общественниками в местах массового нахождения людей, также код будет размещаться на сайтах и в социальных сетях – нужно лишь один раз его скопировать и сохранить, рассказали в пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО