В Самаре заработала горячая линия по вопросам о частичной мобилизации

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Жители Самарской области могут обратиться с интересующим вопросом по частичной мобилизации по горячей линии. Она заработала в понедельник, 26 сентября.

Так, позвонить с можно с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 и в пятницу - до 17:00. Телефон горячей линии 8 (846) 337-29-03. Об этом сообщается в аппарате уполномоченного по правам человека в Самарской области.

Либо можно подать свое обращение другими способами. В письменной форме по почте по адресу: 443020, Самара, Ленинградская, 75, на официальном сайте уполномоченного по правам человека в регионе, по электронной почте: оmbudsman.Samara@yandex.ru.

Напомним, что в Самаре военный комиссар Алексей Вдовин рассказал о том, какие запреты могут действовать для граждан, не попавших под мобилизацию, но принадлежащим к определенным категориям призывной годности. Кроме того, стало известно, кто может рассчитывать на отсрочку от призыва по частичной мобилизации.

Тем временем, Минцифры опубликовало список специальностей, подходящих под критерии освобождения от частичной мобилизации для специалистов ИТ и связи, об этом сказано в Telegram-канале ведомства, пишет ГТРК Самара.