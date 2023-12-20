В Самаре запретили новогодние салюты от граждан

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Предстоящие новогодние праздники самарцы должны отмечать тише, чем обычно. Власти запретили пускать салют. Но не везде, а только во дворах, около парковок и гаражей. Постановление об этом подписала глава города Елена Лапушкина.

Документ предусматривает введение особого противопожарного режима с 25 декабря 2023 года по 21 января 2024 года.

— В это время будет запрещено использовать пиротехнику выше второго класса опасности — салюты, ракеты, фестивальные шары — на придомовых территориях (в том числе в садоводческих некоммерческих товариществах), около открытых плоскостных автостоянок и гаражей, а также в лесах и лесопарковых зонах, — следует из постановления мэра.

При этом главы районов должны определить специальные площадки, где жители смогут пускать салюты. Они должны быть оборудованы инструкциями по использованию пиротехники, средствами пожаротушения и мусорками.

Также чиновникам поручили усилить контроль за выполнением противопожарных мероприятий, обратив особое внимание на содержание территорий, состояние путей эвакуации в зданиях и систем противопожарной защиты, организовать дежурство добровольных пожарных дружин.

Нарушителей противопожарного режима будут наказывать рублем. Для гражданских лиц штраф составит от 10 до 20 тысяч рублей, пишет 63.ру.