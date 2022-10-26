В Самаре вручили диплом победителю регионального этапа конкурса фестиваля «Звезда спасения»

56

В 2022 году МЧС России проводился VI Всероссийский героико-патриотический фестиваль детского и юношеского творчества «Звезда спасения».

В этом году тематика Фестиваля была посвящена 90-й годовщине образования гражданской обороны.

В конкурсе, который предусматривает как индивидуальное, так и коллективное участие, свои таланты могли продемонстрировать школьники в возрасте от 7 до 18 лет.

Участники фестиваля соревновались в конкурсах изобразительного, литературного, музыкального, хореографического и сценического творчества.

Сегодня в самарской средней общеобразовательной школе № 29 имени начальника Управления пожарной охраны УВД Самарской области А.К. Карпова состоялось награждение победителя регионального этапа конкурса в номинации «Музыкальное творчество». Им стал учащийся школы, 16-летний Станислав Гуд. Диплом Станиславу за исполнение песни «Журавли» вручил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области Олег Юрьевич Очеретенко. Олег Юрьевич поздравил победителя и пожелал ему дальнейших успехов в вокальном творчестве и учебе.

За вклад в подготовку победителя конкурса награды удостоилась и преподаватель музыки СОШ № 29 Елена Владимировна Гуд, она же - мама Станислава, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: ГУ МЧС СО