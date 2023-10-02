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В Самаре состоялось открытие Всероссийского урбанистического хакатона «Города»

2 октября 2023 19:15
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20 финалистов из разных уголков страны собрались в Доме архитектора.

2 октября, во Всемирный день архитектуры, в Самаре состоялось открытие Всероссийского урбанистического хакатона «Города».

20 финалистов из разных уголков страны собрались в Доме архитектора. С напутственными словами к участникам обратились проректор по развитию кадрового потенциала Самарского государственного технического университета Евгений Франк, главный консультант департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области Маргарита Переплетчикова, менеджер Отдела образовательных проектов и развития креативных индустрий АНО «Креативная экономика», ведущий менеджер проекта Всероссийский урбанистический хакатон «Города» Софья Цветкова, а также эксперты хакатона.

«Самарская область славится многими масштабными проектами, которые реализуются при поддержке Правительства Самарской области и Губернатора Дмитрия Игоревича Азарова. Сегодня, по инициативе Самарского политеха, мы впервые принимаем на нашей гостеприимной земле финалистов Всероссийского урбанического хакатона «Города». Впереди вас ждёт сложная задача: для проектирования определены непростые, но значимые и интересные объекты. Уверена, что в своих концепциях вы продемонстрируете мастерство, профессионализм и креативных подход», – отметила Маргарита Переплетчикова.

На протяжении недели молодые архитекторы из Самары, Барнаула, Москвы, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Ярославля, Екатеринбурга под руководством опытных наставников и ведущих архитекторов страны будут работать над благоустройством двух объектов: многофункционального молодежного центра, расположенного на проспекте Масленникова, и имения Е. В. Новосильцевой в с.Рождествено.

В рамках открытия состоялся выезд участников на объекты. В молодежном центре участники познакомились с деятельностью региональных отделений молодёжной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» и общероссийского общественно-государственного Движения детей и молодежи «Движение первых», а также посетили региональный Ресурсный центр поддержки и развития добровольчества и Кванториум. В ходе визита активисты молодежных объединений внесли свои предложения и пожелания по благоустройству территорий.

Познакомились молодые архитекторы и с усадьбой Новосильцевой.

Уже 6 октября финалисты представят на суд экспертам разработанные концепции благоустройства. По итогам будут определены проекты – победител, сообщает пресс-служба департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области.

 

Фото предоставлено Агентством по реализации молодежной политики Самарской области

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