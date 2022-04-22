В Самаре проведены совместные учения вневедомственной охраны Росгвардии и МЧС

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Управление вневедомственной охраны Росгвардии по городу Самаре совместно с сотрудниками регионального Управления МЧС провели пожарно-тактическое занятие.

В ходе него были отработаны практические задачи по межведомственному взаимодействию. Согласно легенде учений в здании был обнаружен очаг возгорания, о чем незамедлительно были проинформированы экстренные службы. Сотрудники двух ведомств оперативно устранили последствия условного возгорания.

Учения проводились в условиях, максимально приближенных к реальным. Основной целью тренировки была отработка согласованных действий по эвакуации личного состава. При проведении пожарно-тактического занятия привлекаемые сотрудники Росгвардии и МЧС продемонстрировали высочайший уровень знаний и прикладных навыков, благодаря чему в ходе проведения занятий все поставленные задачи были отработаны в полном объеме.