В Самаре открылся первый хакатон для творческих людей «Креатив на Волге»

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В субботу, 19 августа, на площадке «Станкозавода» стартовал первый хакатон по развитию креативных индустрий «Креатив на Волге».

В хакатоне принимают участие 25 команд, которые уже начали работу по пяти направлениям, или трекам: туризм, концепт, технологии, комьюнити и образование. В новых и качественных решениях для города соревнуются 125 человек.

В воскресенье, 20 августа, пройдёт защита проектов внутри каждого направления. Оценивать команды будут эксперты федерального уровня.

Присоединиться к работе хакатона можно и в качестве посетителя. Для свободных слушателей в программе предусмотрены интерактивы во дворе «Станкозавода», отрытый лекторий и различные дискуссионные площадки.