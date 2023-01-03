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В Самаре благодаря полицейскому был прекращен затянувшийся конфликт между соседями

3 января 2023 12:31
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В Самаре благодаря полицейскому был прекращен затянувшийся конфликт между сосед

Жительница Самарской области поблагодарила участкового уполномоченного полиции за профессионализм при исполнении должностных обязанностей.

В адрес руководства Главного управления ГУ МВД России по Самарской области пришло письмо со словами признательности в адрес участкового уполномоченного полиции отдела полиции Советского района  Управления МВД России по городу Самаре Элчина Годжаева. Местная жительница выразила благодарность старшему лейтенанту полиции за помощь в трудной жизненной ситуации.
В своем обращении автор указала, что благодаря оперативным, грамотным и умелым действиям участкового уполномоченного полиции был прекращен затянувшийся конфликт между соседями.

Об обстоятельствах конфликта возникшего на бытовой почве рассказал старший лейтенант полиции Элчин Годжаев: «В декабре текущего года ко мне поступило сообщение от местной жительницы. Женщина пояснила, что ее соседка на почве личных неприязненных отношений ограничивает доступ к собственности в коммунальной квартире. Конфликт соседей нес затяжной характер. Заявительница обратилась в полицию за помощью». Участковый уполномоченный полиции, прибыв по указанному адресу, установил возможных очевидцев и участников конфликта, провел с ними беседы.

«Благодаря старшему лейтенанту полиции нам удалось найти общий язык со всеми собственниками квартиры Огромное спасибо Элчину Годжаеву!», - отметила автор письма, обращаясь к начальнику ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенанту Игорю Иванову. – Со всем уважением к Вам и Вашей работе прошу поблагодарить данного сотрудника МВД России за его выдержку и профессиональную работу, превосходные человеческие качества! Побольше бы таких надежных сотрудников полиции в нашем славном городе Самара!»

Руководство самарской полиции высоко ценит объективное мнение жителей губернии о работе сотрудников органов внутренних дел и выражает искреннюю признательность за слова благодарности в адрес подчиненных и высокую оценку их деятельности.

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