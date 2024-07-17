В Самаре бардак на рабочем месте чаще встречается у тех, кто зарабатывает больше

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.ru приняли участие представители экономически активного населения.

Большинство самарцев (65%) являются сторонниками идеального порядка на рабочем столе. 21% опрошенных хорошо работается в беспорядке. Причем среди мужчин чуть больше сторонников небольшого хаоса, чем среди женщин.



Хаос на столах не мешает зарабатывать. У горожан с доходом от 100 тысяч рублей творческий беспорядок на рабочем месте встречается чаще, чем у граждан с доходом менее 50 тысяч рублей (29% против 14% соответственно).



Время проведения: 12—15 июля 2024 года