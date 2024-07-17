Я нашел ошибку
Главные новости:
Экипаж двойки распашной без рулевого Алиса Столярова и Дарья Филиппова выиграли первенство России.
В Нижнем Новгороде прошло первенство России по гребному спорту среди юношей и девушек до 17 лет
В Самаре бардак на рабочем месте чаще встречается у тех, кто зарабатывает больше
В Самаре бардак на рабочем месте чаще встречается у тех, кто зарабатывает больше
Продолжаются работы по восстановлению дома Челышева в Самаре после пожара
Продолжаются работы по восстановлению дома Челышева после пожара в Самаре
В Минэкономразвития исключили критический рост цен на внутренний туризм
В Минэкономразвития исключили критический рост цен на внутренний туризм
Стартовал опрос общественного мнения о реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Самарской области
Стартовал опрос общественного мнения о реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Самарской области
Спектакль Самарского драмтеатра попал в шорт-лист национальной театральной премии
Спектакль Самарского драмтеатра попал в шорт-лист национальной театральной премии
Вячеслав Федорищев вместе с Владимиром Гутеневым побывал на самарском предприятии ОДК-Кузнецов
Вячеслав Федорищев вместе с Владимиром Гутеневым побывал на самарском предприятии ОДК-Кузнецов
Осталась неделя, чтобы поступить в вуз на бюджет, — успейте подать заявление на Госуслугах
Осталась неделя, чтобы поступить в вуз на бюджет, — успейте подать заявление на Госуслугах
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.28
0.47
EUR 96.26
0.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» в Самаре 18-21 июля
В самарском музее Рязанова пройдет третья встреча интерактивной программы «Сказочный июль»
13 июля во дворе Музея Модерна пройдет «Страшный фестиваль»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре бардак на рабочем месте чаще встречается у тех, кто зарабатывает больше

17 июля 2024 14:01
100
В Самаре бардак на рабочем месте чаще встречается у тех, кто зарабатывает больше

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.ru приняли участие представители экономически активного населения.

Большинство самарцев (65%) являются сторонниками идеального порядка на рабочем столе. 21% опрошенных хорошо работается в беспорядке. Причем среди мужчин чуть больше сторонников небольшого хаоса, чем среди женщин.

Хаос на столах не мешает зарабатывать. У горожан с доходом от 100 тысяч рублей творческий беспорядок на рабочем месте встречается чаще, чем у граждан с доходом менее 50 тысяч рублей (29% против 14% соответственно).

Время проведения: 12—15 июля 2024 года

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Большинство зумеров-самарцев готовы покупать украшения по низкой цене
17 июля 2024, 11:35
Большинство зумеров-самарцев готовы покупать украшения по низкой цене
Что касается стиля, то самарцы всех поколений не любят слишком яркие украшения. Общество
137
за последние 3 года россияне вернули в среднем около 80 000 рублей через налоговый вычет
17 июля 2024, 11:00
За последние 3 года россияне вернули в среднем около 80 000 рублей через налоговый вычет
Что-то слышали о возможности получения налогового вычета 38% россиян. Общество
164
Самарчанки чаще становятся инициаторами расставаний
17 июля 2024, 10:25
Самарчанки чаще становятся инициаторами расставаний
Почти каждый пятый мужчина вовсе заявил, что никогда не сможет решиться на расставание. Общество
178
В центре внимания
Стартовал опрос общественного мнения о реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Самарской области
17 июля 2024  13:46
Стартовал опрос общественного мнения о реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Самарской области
152
Проезд по мосту через Волгу в Самарской области будет бесплатным до 1 сентября
17 июля 2024  13:23
Проезд по мосту через Волгу в Самарской области будет бесплатным до 1 сентября
117
20 июля, в день проведения в Самаре футбольного матча, будет усилена работа общественного транспорта
17 июля 2024  13:19
20 июля, в день проведения в Самаре футбольного матча, будет усилена работа общественного транспорта
111
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня самарской символики
17 июля 2024  09:24
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня самарской символики
191
Президент России и глава Самарской области открыли движение по Волжскому мосту
16 июля 2024  13:46
Президент России и врио Губернатора Самарской области открыли движение по Волжскому мосту
480
Весь список