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В Самаре 5 мая состоится торжественная встреча «Паровоза Победы»

4 мая 2023 17:41
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В Самаре 5 мая состоится торжественная встреча «Паровоза Победы»

 5 мая в 11:10 (время местное) на первой платформе железнодорожного вокзала станции Самара состоится торжественная встреча «Паровоза Победы». Во главе состава действующий празднично украшенный паровоз «Лебедянка» под управлением локомотивной бригады в форме военных лет. В поезд также включены платформы с военной техникой времен Великой Отечественной войны и пассажирские вагоны «Бессмертного полка».

В торжественной встрече поезда примут участие руководители Куйбышевской железной дороги, представители органов власти Самарской области и города Самара, ветераны, железнодорожники и члены их семей, студенты железнодорожных образовательных учреждений, жители города и пассажиры.

Все гости мероприятия смогут сфотографироваться с уникальными военными экспонатами, стать участниками реконструкции, воссоздающей атмосферу 1945 года – встречи солдат, вернувшихся с фронта и праздничного концерта с участием духового оркестра и лучших творческих коллективов Куйбышевской магистрали. На празднике будет работать полевая кухня.

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