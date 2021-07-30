В регионе установлен запрет на пребывание граждан в лесах и въезда в них транспортных средств

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Приказом министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области от 30 июля № 509 установлен запрет на пребывание граждан в лесах и въезда в них транспортных средств с 31.07.2021 по 13.08.2021 года включительно на территории Большеглушицкого, Волжского, Кинельского, Кинель-Черкасского, Красноярского, Нефтегорского, Похвистневского лесничеств Самарской области.

Контакты специализированной диспетчерской службы для рассмотрения обращений граждан: 8 (846) 231-00-63, сообщает пресс-служба облправительства.