В регионе открылся прием заявок на участие в фестивале ПФО «Театральное Приволжье»

В Самарской области открылся прием заявок на участие в VII сезоне фестиваля детских и молодежных коллективов Приволжского федерального округа «Театральное Приволжье», который проводится под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова. 6+



Фестиваль объединяет театральное сообщество всех регионов ПФО и является одним из самых масштабных по охвату участников. Результаты регионального этапа VI сезона стали рекордными для Фестиваля – впервые в нем приняли участие около 21,5 тысячи молодых актеров из полутора тысяч непрофессиональных театральных коллективов.



Принять участие в Фестивале традиционно могут любительские детские (возраст участников 6-17 лет включительно) и молодежные (возраст 18-35 лет включительно) театральные коллективы из регионов Приволжского федерального округа.



Заявки для участия в региональном отборочном этапе направляются централизованно через сайт Фестиваля театральноеприволжье.рф (кнопка «Подать заявку»). Просмотр и оценку всех театральных постановок будет проводить региональное экспертное жюри из числа театральных деятелей, лидеров общественного мнения в сфере культуры, представителей региональных отделений Союза театральных деятелей РФ и других общественных организаций культурной направленности. В этом году региональный отбор состоится в два этапа: заочный (просмотр видеоверсий) и очный (показы лучших спектаклей).



В финал проекта выйдут 28 спектаклей – по одному от молодежных и детских театральных коллективов 14 регионов округа. Эксперты составят рейтинги видеоверсий постановок, на основании которых будет проведено итоговое голосование жюри для определения победителей и лауреатов конкурса. Все театральные постановки, которые станут финалистами фестиваля, будут размещены на сайте театральноеприволжье.рф (вкладка «Финалисты») и появятся в доступе для свободного просмотра.



В этом году сохранились традиционные номинации: «Лучший молодежный спектакль», «Лучший детский спектакль», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшее музыкальное оформление», «Лучшее художественное оформление», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль».



Имена лауреатов Фестиваля будут объявлены 27 марта следующего года в Ижевске, во Всемирный день театра. Церемония закрытия Фестиваля, а также постановки коллективов-финалистов будут транслироваться по телевидению и в интернете.



Победители Фестиваля в номинациях «Лучший молодежный спектакль» и «Лучший детский спектакль» получат право на участие в образовательном туре, направленном на развитие навыков театрального мастерства, или целевые гранты на постановку нового спектакля.



В прошлом сезоне Фестиваля спектакли молодежных и детских театров Самарской области были признаны лучшими: спектакль «Русский характер» театра-студии «Галифе» Дома Офицеров Самарского гарнизона занял 2 место в номинации «Лучший молодежный спектакль», а также победил в специальной номинации Фестиваля «Лучший спектакль, посвящённый Победе в Великой Отечественной войне»; в номинации «Лучший детский спектакль» также 2 место занял спектакль «Вечный хлеб», образцового театра кукол юного актера «Аленький цветочек» «Центра внешкольной работы «Крылатый» (г. Самара).

Фото: минкульт СО