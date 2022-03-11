В поселке Мехзавод проведено пожарно-тактическое занятие на объекте с массовым пребыванием людей

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Сегодня, в рамках отработки ликвидации пожаров на объектах с массовым пребыванием людей, личным составом 17 пожарно-спасательной части 3 пожарно-спасательного отряда в п. Мехзавод Красноглинского района г. Самары было проведено пожарно-тактическое занятие на здании СК «Крытый каток».

На занятии отрабатывались вопросы организованной эвакуации людей из здания, действия персонала и личного состава пожарно-спасательных подразделений по тушению предполагаемого пожара.

Приехав на место, разведка показала, что условное горение происходит на первом этаже в помещении раздевалки катка. Затем пожарно-спасательными подразделениями была отработана эвакуация, а также взаимодействие с персоналом спортивного комплекса для более эффективного и быстрого вывода посетителей в безопасное место. Кроме этого, были проведены все необходимые действия, как и на настоящем пожаре: постановка автоцистерн на гидрант, прокладка рукавной линии и работа с ними.

Всего в пожарно-тактическом учении приняли участие 2 расчета пожарно-спасательных подразделений, сообщает пресс-служба облМЧС.

Фото: облМЧС