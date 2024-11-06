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В помощь молодым технологическим стартапам прошло мероприятие в "Жигулевской долине"

6 ноября 2024 10:51
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В помощь молодым технологическим стартапам прошло мероприятие в "Жигулевской долине"

5 ноября на площадке регионального представительства Фонда содействия инновациям в Самарской области в технопарке «Жигулёвская долина» прошло мероприятие «Организация и развитие бизнеса технологических предпринимателей – победителей и участников программ Фонда содействия инновациям от Самарской области». Цель встречи – помощь молодым ученым, студенческим стартапам, технологическим предпринимателям на этапе выполнения договоров, заключенных с Фондом.

Мероприятие было организовано совместно с Центром опережающей профессиональной подготовки Самарской области.

Инна Лазарева, руководитель центра управления инновациями технопарка «Жигулёвская долина» пояснила практическую задачу встречи: «Сегодня мы рассказываем участникам про организацию бизнеса и продвижение их проекта на рынке для дальнейшей монетизации».

Участников познакомили с успешными историями победителей ФСИ, детально рассказали о практике работы по договору с Фондом.

Сергей Басипов, победитель программы «Студенческий стартап», генеральный директор ООО «Рекламные технологии»: «Мы поделились, с какими проблемами столкнулись, выполняя договор с Фондом содействия инновациям. В частности, рассказали о том, как лучше указывать степень готовности продукта, какие сложности могут возникнуть при регистрации бизнеса».

В течение дня участники познакомились с организацией и администрированием бизнеса, с помощью бизнес-игры отработали необходимые компетенции, связанные с выводом инновационного продукта на рынок, а также разобрали механизмы создания продающего сайта для собственного проекта.

6 ноября такое же мероприятие проводится для исполнителей договоров по программам Фонда содействия инновациям в г. Самаре.

Представительство Фонда содействия инновациям в «Жигулёвской долине» регулярно проводит консультационные мероприятия, направленные на популяризацию программ Фонда среди молодёжи и информирование молодых предпринимателей о мерах поддержки, реализуемых через технопарк.

Подобные деловые события нацелены на формирование сообщества участников конкурсов ФСИ с целью развития технологического бизнеса на этапе его создания и становления.

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