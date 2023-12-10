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В Отрадном у жителей узнают, как они относятся к полиции

10 декабря 2023 13:13
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В Отрадном у жителей узнают, как они относятся к полиции

11 и 12 декабря текущего года на территории города Отрадный сотрудниками Главного управления МВД России по Самарской области совместно с коллегами из О МВД России по г. Отрадному и представителями Общественного совета при территориальном органе внутренних дел будет проводиться опрос общественного мнения о деятельности полиции.

В опросе могут принять участие совершеннолетние граждане Российской Федерации и других государств, лица без гражданства, постоянно или временно проживающие на территории районов.

Для изучения мнения населения о работе полицейских подготовлены опросные листы, в которых предлагается ответить на пять вопросов. Отвечая на них, граждане смогут оценить работу полиции на территории обслуживания О МВД России по г. Отрадному. Опрос проводится анонимно. Сведения, полученные по результатам исследования общественного мнения, будут использованы только в общем виде.

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