В Октябрьске пройдет Межмуниципальный слет «серебряных» волонтеров

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21 апреля 2023 года в октябрьском «Доме молодежных организаций» пройдет Межмуниципальный слет «серебряных» волонтеров и Спартакиада по настольным спортивным играм.

Межмуниципальный слет «серебряных» волонтеров и Спартакиада по настольным спортивным играм организованы СРМОО «Центр социальных проектов» совместно с МБУ г.о. Октябрьск «Дом молодежных организаций».

В мероприятии примут участие представители «серебряного» возраста из Сызранского, Шигонского, Безенчкуского и Приволжского районов и городских округов – Сызрань, Октябрьск, Самара.

Программа Межмуниципального слета «серебряных» волонтеров в Октябрьске будет состоять из тренинговой программы в рамках которой пройдет интерактивная игра «Серебряное волонтерство в регионе». Игра включает в себя блоки по основам социального проектирования, информационному сопровождению мероприятий, направлениям добровольчества, организации и проведения областных и всероссийских социально-значимых акций, а также блок по скандинавской ходьбе.

Спортивно-оздоравливающий блок включит в себя спартакиаду по настольным спортивным играм: шаффлборд, джаколло, новус, корнхолл и бочча. «Серебряные» волонтеры пройдут соревнования в индивидуальном и командным зачете. Победители, занявшие призовые места будут награждены ценными призами, кубками и медалями.

Фото: пресс-служба «Центра социальных проектов»