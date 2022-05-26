В мае ЦУР СО зафиксировал 23 сообщения с просьбой восстановить уличное освещение

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В мае ЦУР Самарской области зафиксировал 23 сообщения от жителей региона с просьбой восстановить уличное освещение. Поскольку этот вопрос касается безопасности граждан, в системе мониторинга соцсетей «Инцидент Менеджмент» для него предусмотрены особые условия отработки. Сотрудники ЦУР следят, чтобы первая реакция от муниципалитетов была уже в течение 3 часов. После восстановления освещения жители получают фотографию подтверждающую, что проблему устранили.

Новокуйбышевцы обратили внимание администрации в соцсетях на полное отсутствие освещения в одном из дворов по улице Карбышева.

Местная жительница Зоя написала: «Я проживаю в 10-ом доме, а освещения нет ни со двора, ни со стороны дороги по всей улице». Администрация взяла вопрос в работу. В настоящее время освещение на Карбышева восстановлено.

«Для спокойного сна - все средства хороши», - решили жители села Подстепки Ставропольского района и сообщили в соцсетях: «Моргает фонарь на повороте в Солнечный, ночью невозможно спать».

Ситуацию исправили, освещение восстановили.

Житель поселка Усть-Кинельский пожаловался, что по адресу 3я Парковая улица, д. 8 не горит уличный фонарь. Специалисты по работе в соцсетях передали сообщение в Единую диспетчерскую службу, фонарь вновь загорелся. «Очень быстро! Молодцы», - поблагодарил местные власти автор сообщения Александр.

Фото: pixabay