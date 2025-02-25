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На первом потоке обучение проходят 45 человек, в мае они будут защищать свои социально значимые проекты.
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В губернии стартует второй поток программы «Школа героев»

25 февраля 2025 14:05
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На первом потоке обучение проходят 45 человек, в мае они будут защищать свои социально значимые проекты.

На первом заседании общественного совета по реализации региональной программы «Школа героев» было объявлено о старте заявочной кампании для участия во втором потоке программы переподготовки. Подать заявку можно на официальном сайте правительства Самарской области – samregion.ru, регистрация продлится до конца марта.

Напомним, региональная программа «Школа героев» реализуется по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, она разработана по аналогии с федеральной программой «Время героев» и рассчитана на участников специальной военной операции, желающих приобрести необходимые знания в сфере государственного управления и менеджмента. На первом потоке обучение проходят 45 человек, в мае они будут защищать свои социально значимые проекты.

«Пять месяцев прошло со старта первого потока, и к нам часто обращаются бойцы, ветераны специальной военной операции, с вопросами как попасть в «Школу героев», —  рассказал, открывая заседание совета, первый вице-губернатор Александр Фетисов. — Поэтому было принято решение, не дожидаясь завершения обучения на первом потоке, объявить о старте набора на второй поток «Школы героев». Уже сегодня вечером на сайте Правительства Самарской области samregion.ru можно будет подать заявку».

Концепция второго потока была подготовлена с учетом опыта реализации первого потока «Школы героев», федеральной программы «Время героев», на основе методических рекомендаций Высшей школы государственного управления Президентской академии.  Предполагается 4 основных этапа. Первый – регистрация, она продлится до 28 марта. После регистрации участнику будет предложено заполнить анкету с личными данными и написать небольшое мотивационное эссе.  Критерии отбора на региональный проект не предусматривают обязательного наличия высшего образования и опыта руководящей работы. Иными словами, участником «Школы героев» может стать любой действующий или действовавший участник специальной военной операции без ограничений.

«Этот подход даст нам возможность включить в орбиту «Школы героев» не только 45 победителей, а сотни, или даже тысячи участников отбора, зарегистрировавшихся на программу, — отметила врио министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова.  — Фактически, мы формируем один большой кадровый резерв программы. В дальнейшем, используя инструменты профориентации и переобучения, мы обеспечим всех участников «Школы героев» возможностями для личностного развития и профессионального роста. Кроме того, 45 действующих военнослужащих попадут в резерв программы и смогут принять в ней участие по завершении специальной военной операции».

По окончанию приема заявок будет организовано онлайн-тестирование управленческого потенциала участников. Участники, показавшие лучшие результаты по итогам анализа анкет, эссе и тестирования, переходят на этап очных собеседований, по их результатам БУДУТ отобраны кандидатуры, которые Общественный совет рассмотрит для участия на втором потоке.

Сама программа обучения станет обширнее, на втором потоке ее продолжительность 502 часа. Помимо образовательных, она будет включать также спортивные и культурные модули.
«Обучаясь на первом потоке программы, могу сказать, что «Школа героев» многое дает, новые компетенции очень пригодятся в гражданской жизни, — поделился ветеран боевых действий, и.о. главы Волжского района Александр Шарков. — Я надеюсь своей работой показать, что запуск «Школы героев» — правильное решение, и что бойцы СВО смогут руководить теми направлениями, которые им доверят».

 

Фото:   АНОО ДПО Таволга

Теги: Самара

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