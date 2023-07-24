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В губернии продолжается акция  «Дневник Героя»

24 июля 2023 14:08
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Акция пройдет до 1 октября текущего года, потом Дневники отправятся участникам СВО.

Старт проекту «Дневник Героя» был дан в феврале 2023 года в Самарской областной библиотеке для молодежи, в поддержку российских солдат, которые в настоящее время выполняют свой долг в зоне СВО. Инициаторами проекта выступили волонтеры культуры Самарской области.

«Дневник героя» — это весточка на фронт, записные книжки, в которые читатели библиотеки, волонтеры и деятели культуры вписывают отрывки классической и современной литературы и произведений о Великой Отечественной войне. Эти книги — важный мостик, перекинутый из прошлого к современности.

«Великие сражения и судьбы обычных героев описаны во многих художественных произведениях. Они и сегодня заставляют читателя задуматься о настоящем и прошлом, призывают к духовному единению наших современников с военным поколением. Созданием «Дневника Героя» мы поддерживаем и благодарим наших защитников и надеемся, что они обязательно получат нашу культурную весточку. Присоединяйтесь к проекту, ведь нашим бойцам важно знать, что в них верят и ждут их благополучного возвращения домой», — поделилась директор Самарской областной библиотеки для молодёжи Наталия Петровна Макарова.

Обращение именно к русской литературе неслучайно, ведь художественное слово – созидательная сила, которая объединяет миллионы людей через года и расстояния. Благодаря книгам, мы можем почувствовать свою глубокую связь с Родиной и поддержать тех, кто находится на передовой для ее защиты.

Участником проекта может стать каждый читатель старше 14 лет. Мобильные пункты заполнения «Дневника Героя» работают в библиотеках-соорганизаторах Акции — в Самарской областной библиотеке для молодежи, а также в библиотеках в районах Самарской области: в п. Безенчук, с. Богатое, м.р. Волжский, м.р. Хворостянский, м.р. Шенталинский, м.р. Ставропольский, м.р. Кинельский, м.р. Красноярский, м.р. Пестравский, м..р Красноармейский, м.р. Борский, Г.о. Отрадный и г.о. Жигулевск.

На сайте библиотеки для молодежи можно ознакомиться с подробным списком библиотек, в которых можно заполнить «Дневник Героя».

Акция пройдет до 1 октября текущего года, потом Дневники отправятся участникам СВО, сообщает пресс-служба минкульта СО.

 

Фото:   пресс-служба минкульта СО

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