В галерее ремесел обновили выставку народных костюмов Самарского края

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В экспозиции выставки появились мужские костюмы, которые носили наши земляки в начале прошлого столетия.

В конце июля в галерее ремесел агентства социокультурных технологий пройдет реэкспозиция – выставку украсят новые костюмные комплексы народов нашего региона. Преимущественно мужские. Дополнит выставку новыми костюмами мастер народных художественных ремесел и промыслов Самарской области Наталья Хайруллина. Мастер и исследователь народного костюма нашла новые интересные образцы в Малой Малышевке, которые и будут представлены на обновленной выставке.

Более десяти лет Наталья Анатольевна изучает традиции нашего края, отправляясь в этнографические экспедиции. Достает костюмы из бабушкиных сундуков, а потом отшивает их копии, точно придерживаясь оригиналов.

Помимо реплик народных костюмов от ведущих мастеров Самарского края, на выставке представлены изделия и украшения современных дизайнеров, создающих свои работы на основе традиций, а также работы тех, кто только начинает свой путь в моде – студентов и выпускников профильных вузов.

Напоминаем, что выставка посвящена многообразию традиций нашего региона. Десять мастеров народных художественных ремесел и промыслов Самарской области и самодеятельных мастеров, которые занимаются изучением традиций и воссоздают их в своих изделиях подготовили ряд неповторимых образов.

Экспозицию дополняет уникальный литературный проект. Аудиоспектакль по эссе самарского писателя Владимира Миклавчича в исполнении актёра театра «СамАрт» Алексея Елхимова создаёт исторический контекст, погружая посетителей в эпоху основания Самарской крепости.

Инициаторы создания галереи ремесел – агентство социокультурных технологий совместно общественной организацией «Содружество детских и юношеских организаций

г.о. Октябрьск».

Проект реализуется на грантовые средства Президентского фонда культурных инициатив.

Выставка «Народный кутюр, или уйма всякого наряда» будет работать до 1 сентября 2025 года по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, 78.

Вход свободный. 6+

Фото: минкульт СО