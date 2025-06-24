В этом году лесники региона проведут агроуход за высаженными сеянцами на площади более 6 тыс гектаров
Для чего это нужно?
- Для доступа кислорода и воды к корням саженцев.
- Для приживаемости и жизнеспособности будущих деревьев.
- Для борьбы с сорняками, которые затеняют саженцы и мешают их росту.
А если не ухаживать?
Без надлежащей заботы молодые деревца погибнут. Да, важно не только правильно посадить, но и проследить. Саженцы могут подъедать разные животные, но это уже другая история.
6 тысяч гектаров – это про многократный уход. Специалисты работают как вручную, так и с помощью спецтехники. Сейчас в лесном хозяйстве региона порядка 60 единиц лесохозяйственной техники: культиваторы, плуги, кусторезы, лесопосадочные машины, тракторы, мульчеры и другие. По новому нацпроекту «Экологическое благополучие» планируется приобрести ещё 15 единиц до 2030 года, сообщает пресс-служба минприроды Самарской области.
Фото: пресс-служба минприроды Самарской области