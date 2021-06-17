В  детской библиотеке пройдут мастер-классы по созданию «Миниатюрной книжки о Самарском крае своими руками»

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22 июня в Самарской областной детской библиотеке пройдут мастер-классы по созданию рукописной книги «Миниатюрная книжка о Самарском крае своими руками» к 170-летию Самарской губернии.

Мастер-классы проходят в рамках конкурса «170 рукописных миниатюрных книг о Самарском крае». Это второй конкурс к юбилею губернии – первый прошел 10 лет назад, тогда отбиралось 160 миниатюрных рукописных книг среди работ жителей Самарской области.

Первые участники конкурса этого года уже попробовали создать миниатюрную книгу с потайными страницами и «бесконечные» книжки-гармошки.

По условиям конкурса участники могут использовать любые материалы и техники: вышивка, пэчворк, аппликация, выжигание по дереву и любые другие, либо сочетание различных техник. По итогам мастер-классов каждый сможет сделать свою миниатюрную книгу, где выразит свои чувства через особенную историю о малой родине или интересном земляке.

Конкурс «170 рукописных миниатюрных книг о Самарском крае» к 170-летию Самарской губернии продлится до сентября 2021 года. Участие в нем может принять любой житель не только Самарской области, но и России, и даже зарубежья любого возраста – все, кто интересуется историей, природой, литературой, достопримечательностями Самарского региона, и готов признаться в любви своей малой родине в таком необычном формате. Особенно приветствуются семейные работы.

Рукописные книги о Самарской губернии можно представить в любой из пяти номинаций: «Литература», «События», «Самара космическая», «Человек», «Природа».

По итогам в пяти номинациях будет отобрано 170 лучших миниатюрных рукописных книг, которые будут экспонироваться в Самарской областной детской библиотеке и в рамках передвижных выставок в учреждениях Самарской области.

Подробные условия участия в конкурсе «170 рукописных миниатюрных книг о Самарском крае» по ссылке.

Видеопрезентация от куратора конкурса по ссылке.

Фото: минкульт СО.